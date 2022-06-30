Ректору РАНХиГС предъявили обвинение в хищении денег вуза

15:08
Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявили обвинение в хищении денег вуза, сообщает пресс-служба МВД.
Мау возглавляет академию с 2002 года. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.
Следствие ходатайствует о домашнем аресте Мау до 7 августа, сообщает ТАСС.
Представители учебного заведения рассказали агентству, что оказывают помощь следствию.
"Следственные действия проходят по делу, возбужденному в прошлом году. Сотрудники вуза оказывают всестороннее содействие и помощь следствию", – подчеркнули в пресс-службе.
2 июня Тверской районный суд Москвы продлил арест Раковой до 6 августа. Она стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей в конце сентября 2021 года. В 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.
Позднее стало известно, что Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается более чем в 9 миллионов рублей.
Вместе с тем Зуева задержали 12 октября. 9 ноября его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Он обвиняется в хищении свыше 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла Ракова.
По состоянию здоровья ректора "Шанинки" просили перевести под домашний арест. Защита также подчеркивала, что Зуевым был погашен ущерб в 15,5 миллиона рублей, однако Мосгорсуд оставил ректора "Шанинки" Зуева в СИЗО.
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