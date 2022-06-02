Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения РФ Раковой по делу о мошенничестве

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Тверской районный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю главы Минпросвещения РФ Марине Раковой по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщает РИА Новости.

Арест продлен до 6 августа 2022 года.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей в конце сентября 2021 года. В 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позднее стало известно, что Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается более чем в 9 миллионов рублей.

