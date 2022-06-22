Мосгорсуд оставил ректора "Шанинки" Зуева в СИЗО

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев оставлен в СИЗО, сообщает РИА Новости.

"Постановление Тверского районного суда города Москвы от 13 октября изменить, избрать в отношении Зуева Сергея Эдуардовича меру пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в Мосгорсуде.

Отмечается, что судьей было отказано в просьбе защиты Зуева разрешить участие в заседании представителю омбудсмена РФ Татьяне Москальковой. Кроме того, по состоянию здоровья ректора "Шанинки" просили перевести под домашний арест. Защита также подчеркивала, что Зуевым был погашен ущерб в 15,5 миллиона рублей.

Адвокат Сергей Севрук уточнил, что ученый воспитывает двоих детей, один из которых инвалид, а также имеет на иждивении престарелых родителей.

Сергея Зуева задержали 12 октября. 9 ноября его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Он обвиняется в хищении свыше 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в хищении бюджетных средств.

Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении экс-замглавы Минпросещения связаны с ее работой на должности замглавы министерства в 2018–2020 годах. После ей предъявили еще одно обвинение в мошенничестве, ущерб по которому оценивается более чем в 9 миллионов рублей.

