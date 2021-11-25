Суд перевел исполнительного директора "Шанинки" Крючкову под домашний арест

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Тверской суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу органа.

Под домашним арестом Крючкова пробудет до 28 февраля.

Юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шанинки", Кристина Крючкова была арестована по делу экс-замглавы Минпросещения РФ Марины Раковой. Ее обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 50 миллионов рублей в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

По этому же делу арестовали и ректора "Шанинки" Сергея Зуева. Он был задержан 12 октября, а 9 ноября его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла Ракова.

