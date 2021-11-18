В "Шанинке" заявили, что прокурорская проверка в вузе не связана с делом Раковой

15:58
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Проверка прокуратуры в Московской высшей школе социальных и экономических наук юридически никак не связана с Фондом новых форм развития образования. Об этом сообщается на сайте вуза.
В учреждении отметили, что такие проверки периодически проводят во всех вузах.
"В течение двух дней у нас в гостях был представитель прокуратуры и эксперт Рособрнадзора – формально эта организация не участвует в проверке. Никаких экстраординарных документов у нас не запрашивали – проверяют учебные программы, юридическую и бухгалтерскую отчетность", – говорится в сообщении.
В "Шанинке" также рассказали, что выполнили в полном объеме два из трех этапов работ по контракту с ФНФРО. В вузе отметили, что не получали денег за третий этап контракта, так как формально он не был завершен.
"Более того, ФНФРО выставил претензионный иск с требованием оплатить пеню, первоначальная сумма этой неустойки в три раза превышала стоимость обоих контрактов вместе взятых", – говорится в сообщении.
В заявлении также отмечается, что были проведены две официальные экспертизы, которые сочли требования ФНФРО завышенными. В результате стороны пришли к соглашению о выплате неустойки 447 000 рублей, которые "Шанинка" добросовестно заплатила.
Ректор "Шанинки" Сергей Зуев был задержан 12 октября. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.
Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".
Речь идет о сумме 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.
Следствие попросило арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
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