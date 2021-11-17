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Происшествия

21:20

Арестованного ректора "Шанинки" переведут в больницу "Матросской тишины"

происшествия

Фото: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

По состоянию здоровья арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева переведут в больницу при СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по правозащите партии "Новые люди" Александра Хуруджи.

"Видно, что у него и энергетика сильная, но физически ему тяжело, так как он недолечился же. Мы пообщались с администрацией изолятора, и нам пообещали, что в пятницу его переведут в больницу при Следственном изоляторе "Матросская тишина". Там он будет под наблюдением врачей", – сказал он и добавил, что Зуеву переданы все необходимые лекарства.

Хуруджи отметил, что арестованный ректор говорил об отзывчивости и добропорядочном отношении сотрудников СИЗО.

"Говорит, что благодарен за такое огромное количество писем – ему пишут со всего мира. Очень благодарен своей жене за поддержку. Также он пишет книгу", – отметил член партии.

Сергей Зуев был задержан 12 октября. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.

Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Речь идет о сумме 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.

"Московский патруль": суд отправил под домашний арест ректора "Шанинки" Зуева

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