Ректору "Шанинки" Зуеву проводят операцию на сердце

17:24
Фото: Агентство "Москва"
Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, которого обвиняют в мошенничестве, проводят операцию на сердце в одной из столичных клиник. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Сергея Севрука.
"Сегодня примерно в 13:00 я спросил у его супруги, как Сергей себя чувствует, она мне написала, что ему в настоящее время проводят операцию на сердце", – рассказал Севрук.
Адвокат пояснил, что его подзащитный страдает сердечными заболеваниями, в том числе гипертонией. По словам Севрука, Зуев перенес уже несколько операций за последнее время.
О госпитализации Зуева стало известно 20 октября. Ректора "Шанинки" увезли в больницу на машине скорой помощи. По словам адвоката, Зуев жаловался на самочувствие за день до госпитализации, когда находился у следователя.
Сергей Зуев был задержан 12 октября. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.
13 октября суд отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря.
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