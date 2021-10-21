Ректору "Шанинки" Зуеву проводят операцию на сердце

Фото: Агентство "Москва"

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, которого обвиняют в мошенничестве, проводят операцию на сердце в одной из столичных клиник. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Сергея Севрука.

"Сегодня примерно в 13:00 я спросил у его супруги, как Сергей себя чувствует, она мне написала, что ему в настоящее время проводят операцию на сердце", – рассказал Севрук.

Адвокат пояснил, что его подзащитный страдает сердечными заболеваниями, в том числе гипертонией. По словам Севрука, Зуев перенес уже несколько операций за последнее время.

О госпитализации Зуева стало известно 20 октября. Ректора "Шанинки" увезли в больницу на машине скорой помощи. По словам адвоката, Зуев жаловался на самочувствие за день до госпитализации, когда находился у следователя.

Сергей Зуев был задержан 12 октября. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.

13 октября суд отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря.