Суд отправил под домашний арест ректора "Шанинки" Сергея Зуева

13 октября, 21:11 (обновлено 13.10.2021 23:31)
Фото: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), задержанного по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой. Об этом сообщает ТАСС.
"Тверской районный суд 13 октября 2021 года отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Зуева в виде заключения под стражу. Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года", – заявили в пресс-службе суда.
Адвокат задержанного Татьяна Пухова назвала решение адекватным ситуации и сообщила, что пока они с подзащитным обжаловать его не планируют. Она добавила, что при вынесении решения суд руководствовался информацией о проблемах со здоровьем у Зуева.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев был задержан 12 октября по подозрению в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили, что Зуев свою вину не признает.
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