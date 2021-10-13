Суд отправил под домашний арест ректора "Шанинки" Сергея Зуева

Фото: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), задержанного по делу экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой. Об этом сообщает ТАСС.

"Тверской районный суд 13 октября 2021 года отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Сергея Зуева в виде заключения под стражу. Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года", – заявили в пресс-службе суда.

Адвокат задержанного Татьяна Пухова назвала решение адекватным ситуации и сообщила, что пока они с подзащитным обжаловать его не планируют. Она добавила, что при вынесении решения суд руководствовался информацией о проблемах со здоровьем у Зуева.

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев был задержан 12 октября по подозрению в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили, что Зуев свою вину не признает.