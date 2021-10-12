Ректор "Шанинки" Зуев не признал вину по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Фото: Агентство "Москва"

Задержанный по делу экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой ректор "Шанинки" Сергей Зуев не признает вину, сообщил ТАСС член ОНК Москвы Кирилл Беспалов, посетивший Зуева в ИВС.

"Зуев содержится в ИВС. Он не имеет особых жалоб на условия содержания. По его словам, давления на него не оказывается. Вину Зуев не признает", – отметил Беспалов.

Зуев был помещен в ИВС на Петровке, сообщает RT.

"Сергей Зуев находится в трехместной камере, у него два соседа: один задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков, другой – за нанесение телесных повреждений", – рассказал Беспалов.

По его словам, у задержанного была только одна просьба – регулярно измерять ему давление, так как Зуева задержали накануне в одном из медучреждений, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием.

Члены ОНК посетили также экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которая пока остается в ИВС.

"Она сидит в двухместной камере с девушкой, обвиняемой в краже. У Раковой просьба к сотрудникам изолятора – чаще выдавать кипяток: в ИВС его дают на завтрак и ужин, а электророзетки в камерах ИВС не работают", – объяснил Беспалов.

Он также добавил, что Зуев и Ракова "приятно удивлены качеством питания в ИВС".

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев был задержан во вторник, 12 октября, по подозрению в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.

Раковой также было предъявлено обвинение. Ее подозревают в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Речь идет о сумме в 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.

