Ректор "Шанинки" Зуев не признал вину по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

18:13
Фото: Агентство "Москва"
Задержанный по делу экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой ректор "Шанинки" Сергей Зуев не признает вину, сообщил ТАСС член ОНК Москвы Кирилл Беспалов, посетивший Зуева в ИВС.
"Зуев содержится в ИВС. Он не имеет особых жалоб на условия содержания. По его словам, давления на него не оказывается. Вину Зуев не признает", – отметил Беспалов.
Зуев был помещен в ИВС на Петровке, сообщает RT.
"Сергей Зуев находится в трехместной камере, у него два соседа: один задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков, другой – за нанесение телесных повреждений", – рассказал Беспалов.
По его словам, у задержанного была только одна просьба – регулярно измерять ему давление, так как Зуева задержали накануне в одном из медучреждений, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием.
Члены ОНК посетили также экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову, которая пока остается в ИВС.
"Она сидит в двухместной камере с девушкой, обвиняемой в краже. У Раковой просьба к сотрудникам изолятора – чаще выдавать кипяток: в ИВС его дают на завтрак и ужин, а электророзетки в камерах ИВС не работают", – объяснил Беспалов.
Он также добавил, что Зуев и Ракова "приятно удивлены качеством питания в ИВС".
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев был задержан во вторник, 12 октября, по подозрению в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.
Раковой также было предъявлено обвинение. Ее подозревают в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".
Речь идет о сумме в 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: