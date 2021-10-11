Защита обжаловала арест экс-замминистра просвещения Раковой

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сторона защиты бывшего замглавы министерства просвещения Марины Раковой обжаловала арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал экс-замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову до 6 декабря.

В суде уточнили, что Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". Речь идет о сумме 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.