Суд в Москве арестовал экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову

Фото: пресс-службаТверского районного суда города Москвы

Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря экс-замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года", – говорится в сообщении.

В суде уточнили, что Ракову обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Адвокат Раковой Юлия Новичкова заявила о намерении обжаловать арест ее подзащитной.

"Мы обжалуем арест, никаких комментариев не даем", – цитирует слова Новичковой РИА Новости.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах.

Позже по этому делу арестовали двух топ-менеджеров Сбербанка – управляющего директора Евгения Зака и управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина.

Также была арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шаники", Кристина Крючкова.