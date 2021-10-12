В "Шанинке" прокомментировали информацию о задержании ректора

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") прокомментировали сообщения СМИ о задержании ее ректора Сергея Зуева. Об этом сообщает РИА Новости.

"Единственный комментарий сейчас: мы сотрудничаем со следствием", – сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, Зуев проходит по делу экс-замглавы Минпросещения РФ Марины Раковой. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Речь идет о сумме 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.