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Происшествия

12:26

В "Шанинке" прокомментировали информацию о задержании ректора

происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") прокомментировали сообщения СМИ о задержании ее ректора Сергея Зуева. Об этом сообщает РИА Новости.

"Единственный комментарий сейчас: мы сотрудничаем со следствием", – сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, Зуев проходит по делу экс-замглавы Минпросещения РФ Марины Раковой. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Речь идет о сумме 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.

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