Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки" Зуева

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда

Прокуратура обжаловала домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тверской суд столицы.

"Зарегистрировано апелляционное представление прокурора", – сообщили агентству в суде.

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук был задержан 12 октября по подозрению в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.

13 октября суд отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили, что Зуев свою вину не признает.