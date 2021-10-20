Адвокат сообщил о госпитализации ректора "Шанинки" Зуева

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Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, который находится под домашним арестом, в ночь на среду был госпитализирован. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Сергея Севрука.

"Сегодня утром я получил сообщение от его супруги, что ночью врачи скорой помощи увезли Зуева в больницу. Скорее всего, с гипертоническим кризом, так как еще вчера вечером у него было давление около 200", – сообщил Севрук.

По его словам, Зуев жаловался на самочувствие накануне, когда находился у следователя.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный страдает рядом заболеваний, в числе которых гипертония третьей стадии.

Зуев был задержан 12 октября по подозрению в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.

13 октября суд отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря.

9 октября ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук предъявили обвинение.

