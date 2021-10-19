Ректору "Шанинки" Зуеву предъявили обвинение

Фото: Агентство "Москва"

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей мошенническим путем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Севрука.

"Следователи предъявили Зуеву обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Оно полностью соответствует той фабуле обвинения, по которой предъявлено обвинение и Раковой. Это неисполнение госконтрактов по проекту "Учитель будущего" нацпроекта "Образование", – рассказал Севрук.

Он уточнил, что, по данным следствия, фигуранты присваивали средства, выделенные на госконтракты.

"Само собой разумеется, что мой подзащитный вину не признает", – подчеркнул адвокат.

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук был задержан 12 октября по подозрению в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.

13 октября суд отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря.