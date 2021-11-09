Суд перевел ректора "Шанинки" Зуева в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"

Московский городской суд отменил решение о домашнем аресте в отношении ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева по требованию прокуратуры и перевел его в Следственный изолятор, сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

Адвокат ректора Руслан Кожура сообщил, что собирается обжаловать решение суда.

"Мы считаем это решение безосновательным, немотивированным, и как только получим его текст, обязательно обжалуем", – сказал адвокат.

Сергей Зуев был задержан 12 октября. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.

13 октября суд отправил Зуева под домашний арест до 7 декабря.

