Следователи выявили 12 человек, фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС в рамках дела Раковой

20:49
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В рамках дела бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой следователи выявили 12 человек, которые были фиктивно трудоустроены в РАНХиГС в качестве научных сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
"В ходе расследования данного дела предварительно установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств 12 сотрудникам Министерства просвещения Российской Федерации, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников", – отметили в ведомстве.
Следователи полагают, что в указанный период эти люди фактически не выполняли никаких рабочих функций, однако регулярно получали зарплату.
Марина Ракова является фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.
Следствие попросило арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: