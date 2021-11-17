Следователи выявили 12 человек, фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС в рамках дела Раковой

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В рамках дела бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой следователи выявили 12 человек, которые были фиктивно трудоустроены в РАНХиГС в качестве научных сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

"В ходе расследования данного дела предварительно установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств 12 сотрудникам Министерства просвещения Российской Федерации, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников", – отметили в ведомстве.

Следователи полагают, что в указанный период эти люди фактически не выполняли никаких рабочих функций, однако регулярно получали зарплату.

Марина Ракова является фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.

