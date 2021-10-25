Мосгорсуд оставил под стражей экс-замглавы Минпросвещения Ракову

15:46
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Мосгорсуд оставил под стражей экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову, которую обвиняют в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Тверского суда Москвы, согласно которому Ракова была арестована до 6 декабря. Защита экс-чиновницы обжаловала приговор.
"По итогам заседания суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу стороны защиты обвиняемой – без удовлетворения", – сообщили в Мосгорсуде.
Ракову обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".
По информации СМИ, изначально женщина была свидетелем по делу.
Следствие попросило арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
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