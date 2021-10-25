Мосгорсуд оставил под стражей экс-замглавы Минпросвещения Ракову

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мосгорсуд оставил под стражей экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову, которую обвиняют в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Тверского суда Москвы, согласно которому Ракова была арестована до 6 декабря. Защита экс-чиновницы обжаловала приговор.

"По итогам заседания суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу стороны защиты обвиняемой – без удовлетворения", – сообщили в Мосгорсуде.

Ракову обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

По информации СМИ, изначально женщина была свидетелем по делу.