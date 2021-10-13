Экс-замглавы Минпросвещения РФ Ракова сначала была свидетелем по делу – СМИ

Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Изначально экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова проходила свидетелем по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в качестве свидетеля Ракову допросили поздно вечером 28 сентября.



"Вместе ней были доставлены и другие фигуранты дела. В ночь на 29 ее следователи сами отпустили из ГСУ. И только 1 октября ее объявили в розыск", – сказал собеседник агентства.

Известно, что Ракова арестована до 6 декабря.

Ее обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". Речь идет о сумме 50 миллионов рублей.

Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.

