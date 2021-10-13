Мосгорсуд 25 октября рассмотрит жалобу на арест экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Московский городской суд 25 октября рассмотрит апелляционную жалобу на арест экс-замглавы министерства просвещения Марины Раковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

"Тверским районным судом Москвы ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Известно, что Ракова арестована до 6 декабря.

Ее обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". Речь идет о сумме 50 миллионов рублей.

Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.