В РАНХиГС опровергли данные о трудоустройстве сотрудников фонда, связанного с Раковой

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В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ опровергли распространенную в СМИ информацию о фиктивном трудоустройстве в вуз сотрудников фонда, который фигурирует в уголовном деле против экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей РАНХиГС.

"Фиктивность трудоустройства в РАНХиГС невозможна: все научно-педагогические работники выполняют свою работу по жесткому регламенту в соответствии с техническим заданием и календарным планом, составляют подробные итоговые отчеты о выполненной работе, которые регистрируются в соответствии с действующим законодательством", – сказали в центре.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах. По месту жительства подозреваемой и на ее рабочем месте были проведены следственные действия.

По делу экс-замглавы Минпросвещения арестовали двух топ-менеджеров Сбербанка – управляющего директора Евгения Зака и управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина. Также арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шаники", Кристина Крючкова.

Позже стало известно о задержании Артура Стеценко – гражданского мужа Раковой. Известно, что ранее он работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении средств которого обвиняют экс-замглавы Минпросвещения. Как сообщали СМИ, Стеценко также может быть причастен к фиктивному трудоустройству в РАНХиГС 12 сотрудников фонда.