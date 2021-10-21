Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела экс-замглавы Минпросвещения Раковой

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Мосгорсуд оставил под стражей бывшего гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максима Инкина, обвиняемого в крупном мошенничестве по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы от 30 сентября 2021 года, которым Инкину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября 2021 года", – говорится в сообщении.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой в Минпросвещения в 2018–2020 годах.

По делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой были арестованы два топ-менеджера Сбербанка – управляющий директор Евгений Зак и управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Максим Инкин. Также арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шанинки", Кристина Крючкова.