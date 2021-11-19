Раковой и Заку предъявили обвинение по статье о мошенничестве

19:06
Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычков
Следователи ГУ МВД по Москве предъявили обвинение по статье о мошенничестве экс-замглаве Минпросвещения РФ Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгению Заку. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Согласно версии следствия, Ракова и Зак договорились с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым о хищении денежных средств вуза в 2018 году. Они заключили липовые трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения, используя служебное положение.
Специалисты установили, что указанные сотрудники не выполняли никаких работ в образовательном учреждении, но регулярно получали зарплату с 2018 по 2020 год. Таким образом, РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.
Руководство следственного департамента МВД России контролирует ход расследования. Сейчас устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах.
Также была арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шаники", Кристина Крючкова.
Следствие попросило арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
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