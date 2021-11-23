Ректора "Шанинки" перевели в больницу "Матросской тишины"

15:50
Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда
Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева перевели в больницу при СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александра Хуруджи.
"Зуева перевели в "Матросскую тишину" и поместили в медсанчасть этого изолятора, для того чтобы медики смогли проанализировать состояние его здоровья", – сказал собеседник агентства.
О возможном переводе ректора "Шанинки" в больницу при следственном изоляторе стало известно 17 ноября. Зуев страдает от проблем с сосудами, гипертонии и атеросклероза, а незадолго до ареста ему сделали операцию на сердце.
Сергей Зуев был задержан 12 октября, а 9 ноября его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова. Последнюю обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 50 миллионов рублей в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".
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