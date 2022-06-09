Суд отменил арест ректору "Шанинки" Зуеву

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Суд отменил арест ректору "Шанинки" Сергею Зуеву и направил постановление на новое рассмотрение. Об этом сообщает РИА Новости.

"Удовлетворить ходатайство уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и жалобу адвокатов Севрука, Кравченко и Кожуры, апелляционное представление от 9 ноября в отношении Зуева Сергея Ивановича отменить, направить на новое рассмотрение в ином составе суда", – сказал судья.

По словам представителя стороны защиты Сергея Севрука, Зуев останется в следственном изоляторе до дальнейшего решения Московского городского суда.

Сергея Зуева задержали 12 октября, 9 ноября его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Он обвиняется в хищении свыше 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в хищении бюджетных средств.

Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении экс-замглавы Минпросещения связаны с ее работой на должности замглавы министерства в 2018–2020 годах. После ей предъявили еще одно обвинение в мошенничестве, ущерб по которому оценивается более чем в 9 миллионов рублей.