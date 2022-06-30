Суд заключил под домашний арест ректора РАНХиГС по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Суд заключил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау по обвинению в мошенничестве на 21 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя суда.

Под домашним арестом он будет находиться до 7 августа в своей квартире в Москве.

"Мы будем обращаться с апелляционной жалобой", – сказал адвокат Мау Алексей Дудник.

Мау, который возглавляет академию с 2002 года, предъявили обвинение в хищении денег вуза. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

