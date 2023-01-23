Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Владимир Мау освобожден с поста ректора РАНХиГС по состоянию здоровья. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья", – говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности ректора академии назначен проректор Алексей Комиссаров. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 года. С 2018 года он выполняет функции директора института Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Летом 2022 года Мау предъявили обвинение в хищении средств академии. Он проходил по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Расследованием уголовного дела занималось руководство Следственного департамента МВД РФ. Сам Мау на допросе не признал вину.

Позже, 14 октября, адвокат ректора РАНХиГС Алексей Дудник подтвердил прекращение уголовного преследования в отношении подзащитного.

В ноябре стало известно, что после завершения расследования Мау покинул РФ и улетел в Израиль. При этом в вузе сообщили, что бывший обвиняемый находится в плановом отпуске. Тогда исполнение обязанностей ректора возложили на Дмитрия Арефьева.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!