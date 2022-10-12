МВД объявило в розыск экс-председателя совета директоров "СУ-155" Балакина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД объявило в розыск бывшего председателя совета директоров строительной компании "СУ-155" Михаила Балакина. Информация об этом появилась в базе данных ведомства.

Уголовный розыск УВД по Центральному административному округу Москвы разыскивает Балакина по статье Уголовного кодекса.

До этого Мещанский суд столицы заочно арестовал экс-председателя совета директоров "СУ-155" за мошенничество в особо крупном размере.

Известно, что в 2016 году банкротом признали строительную компанию, а в 2019 году – Балакина.

Ранее сообщалось, что бывшего директора футбольной школы "Чертаново" Николая Ларина приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество. Следователи выяснили, что экс-директор завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Отмечается, что Ларин возглавлял школу с 2008 по 2021 год. Общий ущерб от его неправомерных действий оценили в 36 миллионов 211 тысяч рублей.



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