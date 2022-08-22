Ректор РАНХиГС не признал вину в мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отказался признавать вину в мошенничестве, сообщает ТАСС.

"Все обвиняемые, кроме Мау, дали полные признательные показания, а также выразили готовность погашения нанесенного ущерба совершенным преступлением", – отметили в правоохранительных органах.

Там добавили, что предварительное следствие по делу Мау и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева завершено, в настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела.

Уточняется, что ректору РАНХиГС вменяется в вину причастность к заключению и неисполнению договоров между "Шанинкой" и ФНФРО, фиктивному трудоустройству 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС и личного помощника бывшего замглавы Минпросвещения Марины Раковой в ФИРО РАНХиГС.

Мау предъявили обвинение в хищении денег образовательного учреждения. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Адвокат Мау Алексей Дудник в жалобе указал, что ректор РАНХиГС не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в вуз, в связи с чем адвокат просил изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

