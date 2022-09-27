Суд продлил домашний арест бывшему главному наркологу Минздрава Брюну

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тверской суд Москвы продлил на два месяца домашний арест бывшему главному наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Брюн останется под домашним арестом до 3 декабря.

Бывшего главного нарколога Минздрава РФ задержали в Москве по делу о мошенничестве. Расследование ведет УВД по Юго-Восточному административному округу. В министерстве здравоохранения РФ уточнили, что окажут следствию необходимое содействие.

Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей. Кроме него, следственные действия проводятся в отношении президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.

Позже стало известно, что Минздрав РФ снял Евгения Брюна с должности главного внештатного психиатра-нарколога.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!