В Москве задержан главный внештатный нарколог Минздрава РФ Брюн – СМИ

19:00
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна задержали в Москве по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве. Находится на допросе. По итогам будет решаться вопрос о мере пресечения", – сообщил собеседник агентства.
По его словам, расследование ведет УВД по Юго-Восточному административному округу.
"Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей", – добавил источник ТАСС.
По данным собеседника "Интерфакса", на допросе с Брюном также находится вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев.
Уточняется, что задержанным предписывают нарушение в ходе заключения госконтрактов.
Брюн может быть задержан по статье 91 УПК РФ, отметил собеседник "Интерфакса".
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области задержали гендиректора строительной компании за мошенничество. Уточнялось, что сотрудники правоохранительных органов выявили хищение 200 миллионов рублей бюджетных средств при строительстве объектов системы теплоснабжения в рамках государственного контракта.
Фигурантам были предъявлены обвинения. Их заключили под стражу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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