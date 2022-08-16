Гендиректор строительной компании задержан за мошенничество в Тамбовской области

Фото: depositphotos/spaxiax

В Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов выявили хищение 200 миллионов рублей бюджетных средств при строительстве объектов системы теплоснабжения в рамках государственного контракта. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД России.

По данным следствия, в 2016-2018 годах администрация города Котовска Тамбовской области заключила муниципальный контракт с коммерческой организацией на строительство модульно-блочных котельных на сумму 400 миллионов рублей. Коммерческая организация получала авансовые платежи в полном объеме.

"Вместе с тем фирма-подрядчик сама работы не производила, а привлекла для строительства объектов теплоснабжения субподрядную организацию. При этом стоимость выполненных работ оказалась вдвое ниже и составила 200 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

По данному факту было возбуждено дело о мошенничестве.

"Задержаны гендиректор компании и двое его сообщников", – отметила она.

Волк добавила, что фигурантам предъявлены обвинения. Они находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявили обвинение в хищении денег образовательного учреждения. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

