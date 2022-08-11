Суд добавил Шестуну 6 месяцев колонии за оскорбление судьи и прокурора

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Домодедовский суд Подмосковья добавил 6 месяцев лишения свободы к наказанию экс-главе Серпуховского района области Александру Шестуну по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал его виновным в угрозах и оскорблении судьи и сотрудников Генеральной прокуратуры.

"По совокупности приговоров Шестуну окончательно назначено 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – заявили в суде.

Прокуратура просила суд добавить экс-главе Серпуховского района области Александру Шестуну к ранее назначенному наказанию 7 месяцев лишения свободы.

Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был арестован летом 2018 года по обвинению в мошенничестве и получении взятки в размере порядка 11 миллиардов рублей. В результате незаконное имущество было изъято и обращено в пользу государства.

В 2021 году Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить денежный штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать государственные должности в течение восьми лет.