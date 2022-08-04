Суд в Москве оставил под арестом экс-замминистра Ракову по делу о мошенничестве

Фото: РИА Новости/пресс-служба Тверского суда

Тверской суд Москвы отказался перевести экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову под домашний арест, продлив срок ее содержания под стражей до 6 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

"Меру пресечения в виде заключения под стражу продлить до 6 октября", – заявил судья.

Ранее стало известно, что Ракова признала вину по делу о мошенничестве в крупном размере, написав явку с повинной и выразив готовность возместить нанесенный ущерб. В связи с этим защита обвиняемой попросила суд перевести ее из СИЗО под домашний арест.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей в конце сентября 2021 года. В 2019 году она добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позднее Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду уголовного дела оценивается более чем в 9 миллионов рублей.