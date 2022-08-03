Ректор "Шанинки" Зуев полностью признал вину в мошенничестве

12:20
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Тверского суда
Ректор "Шанинки" Сергей Зуев полностью признал вину и возместил ущерб по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Агентство "Москва".
"Обстоятельства по делу изменились: Зуев признал вину по предъявленному обвинению, погасил ущерб и дал изобличающие показания на фигурантов по делу и других соучастников, о которых следствию не было ранее известно", – сообщил следователь в ходе заседания в Тверском районном суде в Москве.
Уточняется, что в свете данной информации следствие просит изменить меру пресечения для ректора Зуева с содержания под стражей на домашний арест.
Сергея Зуева задержали 12 октября. Он обвиняется в хищении свыше 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в хищении бюджетных средств. 9 ноября ректора "Шанинки" перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.
Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении экс-замглавы Минпросещения связаны с ее работой на должности замглавы министерства в 2018–2020 годах. После ей предъявили еще одно обвинение в мошенничестве, ущерб по которому оценивается более чем в 9 миллионов рублей.
"Московский патруль": суд отправил под домашний арест ректора "Шанинки" Зуева
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