Ректор "Шанинки" Зуев полностью признал вину в мошенничестве

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Тверского суда

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев полностью признал вину и возместил ущерб по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Агентство "Москва".

"Обстоятельства по делу изменились: Зуев признал вину по предъявленному обвинению, погасил ущерб и дал изобличающие показания на фигурантов по делу и других соучастников, о которых следствию не было ранее известно", – сообщил следователь в ходе заседания в Тверском районном суде в Москве.

Уточняется, что в свете данной информации следствие просит изменить меру пресечения для ректора Зуева с содержания под стражей на домашний арест.

Сергея Зуева задержали 12 октября. Он обвиняется в хищении свыше 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, обвиняемая в хищении бюджетных средств. 9 ноября ректора "Шанинки" перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении экс-замглавы Минпросещения связаны с ее работой на должности замглавы министерства в 2018–2020 годах. После ей предъявили еще одно обвинение в мошенничестве, ущерб по которому оценивается более чем в 9 миллионов рублей.

