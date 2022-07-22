Проректора РАНХиГС Федотова отправили под домашний арест

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Тверской суд Москвы отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова, передает ТАСС.

"…в отношении Федотова, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сообщили в суде.

Решение будет действовать до 7 августа 2022 года.

Ранее в июне ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимиру Мау предъявили обвинение в хищении денег вуза в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Оно было инициировано в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева. Ход расследования дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.