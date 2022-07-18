Мосгорсуд оставил под домашним арестом ректора РАНХиГС

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау признан законным, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

"Апелляционную жалобу отклонить", – следует из решения суда.

Мау предъявили обвинение в хищении денег образовательного учреждения. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.

Уточняется, что адвокат Мау Алексей Дудник в жалобе указал, что ректор РАНХиГС не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в вуз, в связи с чем адвокат просил изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий. В свою очередь, гособвинитель отметил, что все данные были учтены судом первой инстанции. Кроме того, никаких процессуальных нарушений при рассмотрении ходатайства не было зафиксировано.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

