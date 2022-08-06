Бывший топ-менеджер "Ростеха" Лалетина предстала перед судом по делу о взятке

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Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" Аллы Лалетиной, сообщает ТАСС.
Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Также уточняется, что следующее заседание назначено на 17 августа.
Лалетина ушла из "Ростеха" летом 2019 года. В декабре 2020 года Головинский районный суд Москвы отправил экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" под домашний арест, а в мае 2021 года Басманный суд столицы отправил ее под стражу.
Тогда же стало известно, что Лалетина также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, она устроила на работу 14 "мертвых душ" в столичное представительство входящего в "Ростех" АО "Новосибирский завод искусственного волокна".
Ранее сообщалось, что Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя Банка России Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна, обвиняемых в растрате ценных бумаг Инвестбанка на 1,4 миллиарда рублей.
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