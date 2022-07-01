МВД завершило следствие по делу экс-замглавы ЦБ Корищенко о растрате на 1,4 млрд рублей

17:00
Фото: depositphotos/aksenovko
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя Банка России Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна, обвиняемых в растрате ценных бумаг Инвестбанка на 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
По данным следствия, злоумышленники в 2013 году вывели активы банка в обмен на фиктивные поручительства и векселя с помощью подконтрольных юридических лиц. Отмечается, что действия Корищенко и Пальчуна привели к банкротству Инвестбанка, вследствие чего государство в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" было вынуждено взять на себя ответственность по обязательствам перед вкладчиками.
"В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении фигурантов с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
16 июня 2021 года заведующий кафедрой РАНХиГС, финансист Константин Корищенко и руководитель ряда офшорных компаний Максим Пальчун были задержаны по обвинению в особо крупной растрате.
18 июня 2021 года Корищенко и Пальчун были арестованы по решению Тверского районного суда Москвы. Отмечалось, что арбитражный суд принял решение о передаче Инвестбанку имущества одного из фигурантов на сумму более 800 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба.
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