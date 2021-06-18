Экс-зампреда ЦБ Корищенко задержали по делу о крупной растрате

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Бывший заместитель председателя Банка России и заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко задержан по обвинению в особо крупной растрате, сообщает РИА Новости.

В Тверской районный суд поступило ходатайство следователя о мере пресечения для него в виде ареста.

Максимальная санкция по вменяемой ему статье – 10 лет лишения свободы.

Ранее на северо-западе Москвы задержали высокопоставленного чиновника Минфина, который в неадекватном состоянии бегал по территории ЖК "Алые паруса". По предварительным данным, задержанным оказался директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики министерства финансов России Михаил Санакоев.