Чиновника Минфина в неадекватном состоянии задержали в Москве

16:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На северо-западе Москвы задержали высокопоставленного чиновника Минфина, который в неадекватном состоянии бегал по территории ЖК "Алые паруса". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, задержанным оказался не кто иной, как директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов России Михаил Санакоев. "Инцидент произошел рано утром. <...> В настоящее время он находится в больнице, предварительно, диагноз "наркотическое опьянение", – пояснил собеседник агентства.
Официальных комментариев от соответствующих ведомств пока не поступало.
Ранее сообщалось о канадском депутате Уильяме Амосе, который появился на онлайн-заседании палаты общин голым. Парламентарий встал на фоне флагов Канады и Квебека, прикрывшись мобильным телефоном.
Позднее он извинился перед коллегами в электронном письме, назвав произошедшее досадной ошибкой. Он пояснил, что видеокамера включилась в тот момент, когда он переодевался в рабочий костюм после пробежки.
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