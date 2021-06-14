Чиновника Минфина в неадекватном состоянии задержали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-западе Москвы задержали высокопоставленного чиновника Минфина, который в неадекватном состоянии бегал по территории ЖК "Алые паруса". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, задержанным оказался не кто иной, как директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов России Михаил Санакоев. "Инцидент произошел рано утром. <...> В настоящее время он находится в больнице, предварительно, диагноз "наркотическое опьянение", – пояснил собеседник агентства.

Официальных комментариев от соответствующих ведомств пока не поступало.

Ранее сообщалось о канадском депутате Уильяме Амосе, который появился на онлайн-заседании палаты общин голым. Парламентарий встал на фоне флагов Канады и Квебека, прикрывшись мобильным телефоном.

Позднее он извинился перед коллегами в электронном письме, назвав произошедшее досадной ошибкой. Он пояснил, что видеокамера включилась в тот момент, когда он переодевался в рабочий костюм после пробежки.

