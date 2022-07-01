Начальника полиции поймали на получении крупной взятки в Белгородской области

16:31
Фото: СК РФ
Заместителя начальника полиции по Алексеевскому городскому округу в Белгородской области задержали за крупную взятку. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону на своем официальном сайте.
"По версии следствия, 29 июня 2022 года подозреваемый, являясь должностным лицом, получил от руководителя коммерческой организации взятку в сумме 250 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители задержали подозреваемого сразу после передачи денег. Теперь следователям предстоит установить других лиц, причастных к преступлению.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки, совершенное группой лиц в крупном размере.
Ранее суд в Иванове приговорил к десяти годам колонии бывшего замруководителя центрального управления Ростехнадзора Владимира Ивченко, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.
Отмечается, что в период с июля 2013 года по октябрь 2015 года он наладил систему получения взяток от поднадзорных организаций. Кроме того, для этих целей он организовал преступную группу, в состав которой вовлек своих подчиненных. Ущерб от их деятельности составил 9 миллионов рублей.
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