Генерал МВД Мельников получил 7 лет колонии за покушение на получение взятки

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генерал-майор МВД Александр Мельников получил 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 30 миллионов рублей за покушение на получение взятки, сообщает ТАСС.

Приговор вынес Хамовнический суд Москвы. Мельникова признали виновным в попытке получить взятку в 100 миллионов рублей за прекращение уголовного дела на бизнесмена.

В 2019 году Мельников, занимавший пост первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, вместе с начальником службы криминальной милиции ОМВД Пресненский Иваном Виковым добились возбуждения уголовного дела против предпринимателя, а затем послали к нему Андрея Фролова и Андрея Викола, предложивших за взятку в 100 миллионов рублей закрыть дело.

Фигурантам в зависимости от роли вменили статьи о получении взятки, мошенничестве и посредничестве во взяточничестве. Викова приговорили к 7,5 года, Фролова и Викола – к 7,5 и 8 годам соответственно.

