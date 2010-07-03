Суд арестовал генерал-майора МВД Мельникова

Фото: Агентство Москва/Александр Авилов

Басманный районный суд Москвы арестовал до 24 ноября первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова.

Проводится расследование уголовного дела о покушении на мошенничество.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Мельникова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 ноября", – объявила судья Наталья Дударь, передает Агентство "Москва".

Ранее следственные органы подали в суд ходатайство о его аресте.

Генерал-майору предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество". Сам Мельников и его адвокаты просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В частности, они рассчитывали на домашний арест.

По данным следствия, предполагаемая сумма взятки составила 100 миллионов рублей. По информации из материалов дела, эти деньги Мельников собирался получить за непривлечение к уголовной ответственности бизнесмена.

По уголовному делу проходят еще три фигуранта.

Александр Мельников занимается вопросами обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД по профилактике правонарушений, а также деятельности ИВС, подразделений охранно-конвойной службы и специальных приемников.

