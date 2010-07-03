Генерала МВД Мельникова обвинили в покушении на мошенничество

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение в покушении на мошенничество генерал-майору МВД РФ Александру Мельникову, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

"В Басманный суд поступило ходатайство о заключении под стражу Алексея Мельникова", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что Мельникова подозревают в покушении на мошенничество. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По уголовному делу Мельникова проходят еще трое фигурантов дела о попытке хищения у предпринимателя 100 миллионов рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.

"Мельников, Викол, Фролов и Виков разработали преступный план, целью которого было вымогательство у потерпевшего предпринимателя Панюшкина 100 млн рублей за якобы непривлечение его к уголовной ответственности по делу о мошенничестве", – рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

В настоящее время судья удалилась в совещательную комнату для вынесения постановления по ходатайству прокурора о том, чтобы отложить судебное заседание на 72 часа.

Мельников курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельность ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.

Ранее сообщалось, что СК возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Дело заведено по факту мошенничества, присвоения и растраты, а также легализации имущества, добытого преступном путем. Обвиняются также шесть соучастников экс-чиновника. Сумма ущерба от их действий составила не менее 43 миллионов рублей.

