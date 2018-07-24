Главу МЧС Томской области задержали за взятку

24 июля, 17:45
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Начальника регионального главка МЧС по Томской области генерал-майора Михаила Бегуна задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Как уточнили в ведомстве, в отношении Бегуна возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Отмечается. что "в результате оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками регионального УФСБ, подозреваемый был задержан с поличным в момент получения взятки в крупном размере", передает ТАСС.
По данным следствия, в июне-июле этого года глава МЧС Томской области незаконно потребовал у подчиненного взять с руководителей подконтрольных ведомству коммерческих организаций деньги за содействие. Кроме того, Бегун распорядился за взятку выдать местному предпринимателю лицензию на осуществление деятельности при отсутствии необходимого оборудования.
В СК добавили, что переданные в качестве взятки деньги были изъяты. Следователи приступили к допросам подозреваемого и свидетелей.
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