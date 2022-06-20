Суд в Москве приговорил к 5 годам экс-начальника Радиотехнических войск ВКС Кобана

12:41
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Экс-начальника Радиотехнических войск ВКС РФ Андрея Кобана приговорили к пяти годам колонии строгого режима за взятку. Дело рассматривал Московский гарнизонный военный суд, сообщает "Интерфакс".
Также Кобан был лишен звания генерал-майора запаса. Ему запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Кроме того, суд конфисковал его имущество на сумму взятки – 11 916 240 рублей.
По версии следствия, взятку офицеру дали руководители "Федерального научно-производственного центра "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" за попустительство при исполнении гособоронного заказа в рамках опытно-конструкторской разработки "Мерцание".
Ранее прокуратура запросила 14 лет колонии строго режима для депутата Госдумы Вадима Белоусова за взятку в размере 3,25 миллиарда рублей. Сторона обвинения потребовала оштрафовать парламентария на 500 миллионов рублей, а также лишить права занимать вышестоящие должности в течение 15 лет.
Для сообщницы Белоусова Маргариты Бутаковой обвинение запросило четыре года колонии общего режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.
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