Прокуратура потребовала приговорить депутата ГД Белоусова к 14 годам колонии за взятку

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Прокуратура запросила 14 лет колонии строго режима для депутата Госдумы Вадима Белоусова за взятку в размере 3,25 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

"Прошу суд признать виновным Белоусова по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", – сказал гособвинитель.

Сторона обвинения потребовала оштрафовать парламентария на 500 миллионов рублей, а также лишить права занимать вышестоящие должности в течение 15 лет. Кроме того, прокурор попросил суд лишить Белоусова государственной награды – медали "За заслуги перед Отечеством II степени" в соответствии со статьей 48 Уголовного кодекса РФ.

Для сообщницы Белоусова Маргариты Бутаковой обвинение запросило 4 года колонии общего режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.

По информации правоохранителей, фигуранты дела вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство их работы. Для конспирации фигуранты задействовали в преступлении бухгалтера Маргариту Бутакову – тещу Белоусова. Сам парламентарий вину не признает.

Ранее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года депутата ГД Валерия Рашкина. В октябре 2021 года стало известно, что Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, во время которой убил лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.