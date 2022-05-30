Экс-полковник МВД Захарченко обжаловал новый приговор по делу о взятках

Фото: пресс-служба пресненского районного суда/Агентство "Москва"

Защита экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко обжаловала приговор суда по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд столицы.

"В суд поступила апелляционная жалоба Захарченко Д. В.", – сказал собеседник агентства.

17 мая Пресненский районный суд столицы приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима по новому делу о взятках. Также его оштрафовали на 500 миллионов рублей.

Трех других фигурантов этого дела суд приговорил к срокам от 7 до 8 лет лишения свободы. Так, на 8 лет был осужден Валерий Маркелов. Его также приговорили к штрафу в 500 миллионов рублей. Василий Критинин и Виктор Белевцов получили по 7 лет колонии.

По версии следствия, Захарченко в течение 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы, в состав которой входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов и совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.

В 2019 году Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 118 миллионов рублей, признав виновным в получении одной особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили звания полковника полиции и госнаград.