Обвинение запросило 17 лет колонии для экс-полковника МВД Захарченко

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

Представитель прокуратуры запросил 17 лет лишения свободы для бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко. Его судят по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей, отмечает РИА Новости.

По данным Следственного комитета РФ, Дмитрий Захарченко в течение 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы, в состав которой входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов и совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.

В преступных действиях, по данным расследования, также были задействованы адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, которых Захарченко привлекал к посредничеству. Кроме того, Пресненский районный суд Москвы арестовал адвоката экс-полковника Александра Горбатенко.

В 2016 году Дмитрий Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. За несколько эпизодов коррупции он был осужден на 12,5 года колонии. Ему также назначали штраф – 117 миллионов 990 тысяч рублей. При этом сам Захарченко не признал вину ни по одному эпизоду обвинения.

